Водитель легковушки пострадал при ДТП с грузовиком в Барановичах

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Большегрузный и легковой автомобили столкнулись на перекрестке в Барановичах - пострадал водитель легковушки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.
Авария произошла сегодня в 10.30 вблизи логистического центра. По предварительной информации, 45-летний житель поселка Жемчужный Барановичского района ехал на грузовом автомобиле "Рено" по улице Доминикана. При левом повороте водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении легковому "Опелю" под управлением 40-летнего односельчанина.
В результате ДТП водитель легковушки с травмами госпитализирован. Проводится проверка.-0-
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