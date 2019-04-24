Водитель легковушки, заблокировавший проезд скорой в Минске, лишен прав на три месяца

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки, который заблокировал проезд скорой в Минске, лишен права управления на три месяца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАиП ГУВД Мингорисполкома.

Ему также предстоит выплатить штраф в размере 10 БВ (1 БВ составляет Br25,5).

Конфликт между водителями легкового автомобиля "Фольксваген" и скорой медицинской помощи произошел 7 апреля во дворе дома №153 по проспекту Рокоссовского. Водитель легковушки отказался уступить путь водителю скорой с включенными проблесковыми маячками.

Информация об инциденте от его участников и очевидцев в ГАИ не поступала, однако видео инцидента было размещено в интернете. Проведена проверка. Водитель легкового автомобиля на рассмотрение не явился.

В соответствии с ПДД при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд этому транспортному средству.-0-