Водитель микроавтобуса погиб в ДТП в Гомельской области

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло 17 января около 19.00 под Петриковом. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля "Ситроен Джампер" на 248-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин не учел погодные условия и состояние проезжей части, не справился с управлением. Выехав на полосу встречного движения, микроавтобус столкнулся с прицепом грузовика, под управлением 36-летнего брестчанина. 50-летний водитель попутно движущегося грузового автомобиля "Скания", увидев аварию и пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, где опрокинулся. От полученных травм водитель "Ситроена" скончался на месте. Водители грузовиков не пострадали.

Фото ГУГАИ МВД

ГАИ призывает быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. В такую погоду важно учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться: мокрая дорога может чередоваться с участками обледенелого покрытия. Следует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, подчеркнули госавтоинспекторы.-0-