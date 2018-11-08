Водитель на глазах у таможенников пытался избавиться от незадекларированной техники

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС видеотехнику более чем на Br25 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Попытку ввоза товара без декларирования в пункте пропуска "Козловичи" пресекли сотрудники Брестской таможни.

Как рассказали в ГТК, водитель автопоезда МАN (житель Брестской области), который ехал из Польши с товаром "шасси для грузовых автомобилей", при прохождении таможенного контроля попытался избавиться от товара, который перевозил в кабине автомобиля. "В нарушение режима в пункте пропуска он предпринял попытку переложить в кабину соседней машины незадекларированную цифровую камеру для скоростной видеосъемки Phantom v640 и комплектующие к ней: устройство приема, передачи и управления данными, надкамерный видеомонитор и влагостойкий чехол", - уточнили в ведомстве.

Общая стоимость видеотехники, изъятой до решения суда, составила свыше Br25 тыс.

За нарушение режима в пункте пропуска и попытку сокрыть товары в отношении владельца видеотехники начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст. 23.32 и ч.2 ст.14.1КоАП Республики Беларусь. В отношении водителя, который предоставил свой автомобиль для сокрытия товара, проводится проверка.-0-