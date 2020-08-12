Водитель наехал на сидящую на переходе женщину, он получил 3 года ограничения свободы

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района рассмотрел уголовное дело по ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария случилась в райцентре 14 февраля. При подъезде к нерегулируемому переходу водитель не выбрал скорость, которая позволила бы ему уступить дорогу пешеходам. Из-за этого он сбил сидевшую на разметке перехода пенсионерку. Незадолго до этого она получила травму и не могла уйти.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Кроме того, с водителя постановлено взыскать в пользу потерпевшей материальное возмещение вреда в размере Br17,5 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-