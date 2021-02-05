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05 февраля 2021, 17:34

Водитель не учел дорожные условия и въехал в стоящий автомобиль ГАИ

Фото из архива
Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе водитель не учел дорожные условия и въехал в стоящий автомобиль ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 7.30 на 61-м км автодороги М5 Минск - Гомель Пуховичского района произошло ДТП с участием транспортных средств. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГАИ установили, что автоавария произошла без пострадавших, с материальным ущербом. Включив проблесковые маячки синего цвета и аварийную световую сигнализацию, наряд ДПС обеспечил прикрытие места оформления ДТП.

Через некоторое время 44-летний житель Могилевской области, двигаясь на автомашине "Газель", при выборе скорости движения не учел погодные и дорожные условия, в результате чего совершил наезд на стоящий патрульный автомобиль.

"В случае отсутствия автомобиля ГАИ водитель мог бы совершить наезд на участников ДТП, которые находились вблизи своих транспортных средств. Однако грамотные действия Госавтоинспекторов спасли жизни участникам дорожного движения", - отметили в ГАИ.-0-

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