Водитель российской фирмы-перевозчика пытался скрыться от таможенников и вылетел в кювет

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель российской фирмы-перевозчика намеревался скрыться от таможенников, так как незаконно перевозил 20 т яблок, однако не справился с управлением грузовиком, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовик Volvo ехал в направлении белорусско-российской границы с превышением допустимой скорости. В Хотимском районе могилевские таможенники попытались остановить транспортное средство. На их неоднократные требования остановиться водитель не реагировал. Проезжая населенный пункт Липовка, он не справился с управлением: автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

В авто находилась партия яблок. Водитель признал, что на товар отсутствуют сопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Стоимость фруктов составила Br72 тыс.

Могилевская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП (транспортировка товаров без сопроводительных документов). Сотрудники ОГАИ Хотимского РОВД составили административные протоколы по ст.18.14 (невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил), ст.18.21 (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ст.18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения).-0-

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