Водитель с двухмесячным стажем врезался в костел в центре Гродно

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно легковушка вылетела с дороги и врезалась в костел. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 28 февраля. БМВ двигался по улице Стефана Батория. При повороте на улицу Карла Маркса 23-летний водитель не справился с управлением. Легковушка вылетела за пределы проезжей части и влетела в основание лестницы Фарного костела.

Водителя с ушибами и ссадинами доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водительское удостоверение молодой человек получил в январе 2020 года.-0-