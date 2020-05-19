Водитель сельхозпредприятия в Столбцовском районе погиб под колесами погрузчика

Фото Следственного комитета
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе водитель одного из сельхозпредприятий погиб под колесами погрузчика, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Трагедия произошла 16 мая. По данным следствия, на территории водитель готовил технику к сельхозработам. При осмотре погрузчик покатился прямо на мужчину. От полученных травм 57-летний рабочий погиб на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников, должностных лиц организации, изъяли документацию, касающуюся трудовых обязанностей, техники безопасности, охраны труда.
Устанавливается техническое состояние погрузчика, все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы. Проводится проверка.-0-