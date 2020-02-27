27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Ситроена" погибла в столкновении двух легковушек под Островцом, пассажир другой машины попала в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла утром 26 февраля на 181-м км автодороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы. "Вблизи д. Большая Страча 24-летняя водитель автомобиля "Ситроен Ксара Пикассо" на закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В итоге столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Ситроен С5" под управлением 48-летнего жителя Островца", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 24-летняя водитель погибла на месте происшествия, а пассажирку автомобиля "Ситроен С5", 35-летнюю жительницу Островца, с травмами доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки в республике произошло 320 ДТП с материальным ущербом. Один человек погиб и 9 получили травмы. За управление в нетрезвом виде задержан 31 водитель.-0-