Водитель такси в Минске сбил пешехода

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель сервиса "Яндекс.Такси" совершил наезд на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 9.55 21-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген" и двигаясь задним ходом по дворовой территории на ул.Одоевского, совершил наезд на 51-летнюю женщину. Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.

Сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска по факту инцидента проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении задним ходом водитель обязан убедиться в безопасности совершаемого маневра либо при необходимости прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся обстановке позади транспортного средства.-0-