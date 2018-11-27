Водитель в Полоцке в драке сломал нос пешеходу

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Полоцка на легковушке не уступил дорогу мужчине на пешеходном переходе. Между ними завязалась драка, и водитель сломал пешеходу нос, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел утром 26 ноября. Житель Полоцка ехал по ул.Зыгина. На переходе он не пропустил пешехода и задел машиной ноутбук, который тот нес в сумке. Пешеход стал возмущаться, водитель вышел из авто и ударом рукой сломал мужчине нос. После этого водитель уехал, пострадавший обратился в милицию.

Водителя задержали сегодня утром на полоцком предприятии, где он трудится. По предварительной информации, мужчина подрабатывал на машине такси, которую купил в России.

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