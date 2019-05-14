14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий Сморгонской пограничной группы совершил суицид, причины и обстоятельства трагедии выясняет СК. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Труп военнослужащего-контрактника с признаками суицида 12 мая около 6.30 обнаружили родственники по месту проживания родителей погибшего. Расследованием происшествия занимается Следственный комитет Беларуси, который устанавливает причины и обстоятельства трагедии. На данный момент известно, что суицид не связан со служебной деятельностью военнослужащего.
Старший прапорщик 1985 года рождения проходил службу в одном из подразделений управления Сморгонской пограничной группы. По службе характеризовался положительно.
Командование Госпогранкомитета выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.-0-
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