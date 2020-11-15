15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий спас мужчину при пожаре в Стародорожском районе Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

Сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Щитковичи поступило спасателям 14 ноября в 20.03.

До прибытия подразделений МЧС военнослужащий 4970-й базы хранения инженерных боеприпасов, увидевший задымление, зашел внутрь дома, помог подняться лежащему на полу хозяину и вывел его на свежий воздух.

Пожар ликвидирован сотрудниками МЧС. Причина возгорания устанавливается.-0-