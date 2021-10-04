Военный врач оказался мошенником и выманил у брестчанки более Br26 тыс.

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Романа Зармаева.

По данным следствия, в апреле этого года 39-летняя брестчанка познакомилась в Facebook с мужчиной, который представился военным врачом из Йемена. В переписке он сумел расположить к себе женщину, признался в симпатии и выказал готовность приехать к ней в Беларусь. При этом попросил оплатить расходы на переезд, обещая при встрече возместить потраченную сумму. Доверчивая брестчанка перечислила ему в общей сложности более Br26 тыс.

"Когда "военный врач" не приехал в Брест на встречу, женщина некоторое время думала, что у мужчины попросту не получилось прибыть или с ним что-то случилось. Позже она поняла, что это обман, и обратилась в правоохранительные органы", - рассказал Роман Зармаев.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). Проводятся следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника.-0-