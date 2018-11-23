Вор в законе задержан в Минском районе за незаконный оборот оружия и наркотиков

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан мужчина за незаконный оборот оружия и наркотиков. В криминальной среде он имеет статус вора в законе и прозвище Рашад Гянджинский, сообщили БЕЛТА в МВД.

Его настоящее имя - Рашад Мамед оглы Исмаилов. Его задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси при силовой поддержке бойцов СОБР внутренних войск.

Мужчина 1978 года рождения и еще четверо участников его преступной группы находились в одном из гостиничных комплексов Минского района. В арендуемом домике и их личном автотранспорте стражи порядка обнаружили пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов. Кроме оружия и боеприпасов у фигурантов также найден гашиш. В отношении задержанных Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

По информации ГУБОПиК, Рашад Мамед оглы Исмаилов является так называемым смотрящим за азербайджанской диаспорой Украины. Он входит в ближайшее окружение влиятельных воров в законе Надира Салифова (Лоту Гули) и Вагифа Сулейманова (Вагиф Бакинский).

Рашад Мамед оглы Исмаилов и задержанные участники его преступной группы неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности на территории России и Украины. Они являлись фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам совершения корыстно-насильственных преступлений в отношении бизнесменов - выходцев из Азербайджана, владеющих торговыми центрами и оптовыми рынками в различных регионах России и Украины.-0-