Восемь человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Толочине

24 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочине ликвидировали сегодня пожар в квартире: спасли двоих мужчин, эвакуировали восемь человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании по ул. Пушкина поступило утром. Из квартиры на четвертом этаже шел дым. Работники МЧС спасли ее хозяина и находившегося в гостях мужчину. Обоих с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в больницу.

Из квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах, эвакуировали восемь человек, из них два ребенка. В результате пожара в квартире уничтожена кровать, постельные принадлежности, закопчены потолок и стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-