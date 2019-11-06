Восемь человек предстанут перед судом по делу об обороте наркотиков

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении восьми граждан Беларуси, которым вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт опасных наркотических средств в крупном размере, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

В разных сочетаниях фигурантам инкриминированы незаконный оборот наркотических средств по ч.3 и ч.4 ст.328 УК Беларуси. Все они заключены под стражу. Дело направлено в Верховный суд для определения подсудности.

Как установлено, обвиняемые действовали как в группе, так и в составе организованного преступного сообщества. С начала 2015 года по 25 мая 2018-го они на территории Беларуси незаконно с целью сбыта приобрели, хранили, перевезли и сбыли не менее 14,8 кг веществ растительного происхождения, состоящих из смеси семян мака и маковой соломы. Масса последней в смеси составила не менее 13,8 кг. Преступный доход превысил Br268 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.-0-