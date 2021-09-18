Восемь человек спасены при пожаре в Смолевичском районе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Октябрьский Смолевичского района произошел пожар в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома, спасены восемь человек, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Сообщение о ЧП поступило спасателям ближе к часу ночи 18 сентября. До прибытия подразделений МЧС дом самостоятельно покинули 10 человек, в том числе и хозяин горевшей квартиры.

"Первыми к месту пожара прибыли коллеги из пожарного аварийно-спасательного поста №11, - рассказал начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части №2 Максим Максименя. - Они провели разведку и проложили магистральную линию для тушения пожара. Через окно в квартире на первом этаже было видно, что пробивается пламя, в подъезде наблюдалось плотное задымление. Для спасения и эвакуации людей было создано две группы спасения: в первую вошел я и командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Егор Жуков, во вторую - командир отделения Александр Лешкович и пожарный Илья Жук".

Хозяин квартиры успел надышаться дымом, с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" пенсионер госпитализирован в больницу. Из соседних квартир с использованием масок для спасаемых работники МЧС вывели на улицу четырех человек, в том числе двух детей, по трехколенной лестнице также эвакуировали четырех человек.

Причина пожара устанавливается.-0-