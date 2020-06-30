30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек утонули в Минской области за выходные, следователи устанавливают обстоятельства их гибели. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 27 июня водолазы извлекли из водоема в деревне Доросино Любанского района тело 34-летнего местного жителя, который накануне вечером пошел купаться и утонул. В этот же день поступило сообщение об обнаружении вблизи берега Сеницкого водохранилища тела 40-летнего мужчины. Он ночью пошел купаться и пропал.

"Еще одно происшествие случилось на озере Нарочь в Мядельском районе. Днем 27 июня три человека выплыли на акваторию озера на лодке. При купании 31-летнему минчанину стало плохо, он утонул. Его нашли прибывшие спасатели на расстоянии 800 м от берега", - проинформировала Татьяна Белоног.

Вечером 27 июня в водохранилище вблизи деревни Тычины Солигорского района без признаков жизни обнаружен 39-летний житель Солигорска. "На два происшествия, связанных с гибелью людей на воде, выезжали следователи Вилейского района. Первое сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины в водоеме в деревне Латыголь поступило вечером 27 июня. Второе происшествие случилось в городском водоеме на следующий день. 54-летний местный житель нырнул, однако на поверхность не выплыл. Из воды его вытащил знакомый", - рассказала Татьяна Белоног.

Днем 28 июня в реке Можа Крупского района водолазы нашли тело 47-летнего местного жителя, который 27 июня ушел под воду при купании. Еще одно происшествие произошло на реке Уса Березинского района. 28 июня женщина обнаружила без признаков жизни в воде своего 56-летнего брата, его вещи находились на берегу.

По данным фактам проводятся проверки. Опрошены очевидцы, родственники погибших, назначены экспертизы. В большинстве случаев установлено, что погибшие накануне употребляли спиртное.

Следователи обращают внимание: как правило, беспечность и грубое нарушение правил поведения на водных объектах приводят к трагическим последствиям.

Всего за прошедшие выходные по стране зарегистрировано 18 случаев утопления.-0-

Фото УСК по Минской области