Возбуждено 10 уголовных дел за повреждение автомобилей ГАИ в Минске

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 10 уголовных дел за повреждение служебных транспортных средств ГАИ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

"На территории Минска в период с 9 по 12 августа зафиксированы массовые беспорядки. Указанные мероприятия сопровождались применением насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, оказанием сопротивления представителям власти, а также повреждением имущества различных форм собственности. В результате противоправных действий по факту повреждения служебных транспортных средств ГАИ подразделениями УСК по Минску возбуждено 10 уголовных дел. Указанные действия квалифицируются по различным частям ст.339 (хулиганство) УК", - сообщили в УСК.

Вечером 9 августа сотрудники ГАИ, двигаясь на служебном автомобиле, остановились на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Граждане, переходившие проезжую часть по пешеходному переходу, заблокировали автомобиль, выражались нецензурной бранью в отношении сотрудников ГАИ и препятствовали проезду. Указанные действия сопровождались ударами по машине руками и ногами. Кроме этого, был похищен номерной знак.

Во Фрунзенском районе Минска два автомобиля ГАИ двигались по улице Кальварийской. На пересечении указанной улицы с переулком Тучинским неустановленные лица заблокировали движение, перекрыв несколько полос проезжей части. После чего в служебные машины правоохранителей неизвестные стали бросать различные предметы, а в лобовое стекло одной из них бросили бордюрный камень.

Стоит отметить, что факты блокировки движения, а в последующем повреждения служебных автомобилей ГАИ в ходе несанкционированных массовых мероприятий зарегистрированы еще в Центральном, Московском и Ленинском районах Минска.

По изъятым во время осмотра мест происшествия вещественным доказательствам назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. К материалам уголовного дела приобщены записи видеорегистраторов, размещенных в служебных автомобилях. Правоохранители устанавливают личности правонарушителей.

"Массовые беспорядки сопровождаются погромами, поджогами и уничтожением имущества. На территории различных районов столицы раздроблена тротуарная плитка, повреждены бордюры, парапеты, фасады зданий, осветительные столбы. СК в очередной̆ раз обращается к гражданам: будьте благоразумны, не участвуйте в массовых беспорядках. Фактам нарушения действующего законодательства правоохранителями будет дана правовая оценка", - подчеркнули в столичном управлении Следственного комитета.-0-