Возбуждено дело по факту нарушения солдатом правил эксплуатации машины

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УСК по Витебской области в отношении 19-летнего военнослужащего возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 464 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) УК, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 22 апреля года из воинской части поступило сообщение о травмировании солдата транспортной машиной. 19-летний водитель, находясь в кабине МАЗ, не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который наехал на солдата. Военнослужащего прижало к прицепу, его доставили в учреждение здравоохранения. Сегодня молодой человек умер в больнице.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-