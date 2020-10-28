Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием такси в Гродно

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля такси в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 23 октября около 2.30 при выезде со второстепенной дороги автомобиля Renault под управлением 23-летнего водителя такси на перекрестке Советских Пограничников - Гагарина произошло столкновение с автомобилем BMW, за рулем которого находился 29-летний местный житель. В результате ДТП водитель такси доставлен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Пассажиру автомобиля BMW оказана медицинская помощь", - рассказали в СК.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана по результатам расследования.-0-