4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешехода на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Вечером 3 января 42-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, двигался по 24-му км внутреннего кольца МКАД. Проезжая около улицы Ландера, он совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается", - рассказали в СК.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.-0-