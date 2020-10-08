8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ​​Возбуждено уголовное дело по факту поджога входной двери в здание прокуратуры Жодино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Сегодня около 3.00 в Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям по телефону местный житель сообщил о возгорании входной двери прокуратуры.

Прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание на площади 0,1 кв.м.

По этому факту Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве по ч.3 ст.339 УК и приступил к его расследованию.-0-