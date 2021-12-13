Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на ул.Ульяновской в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смертельного ДТП на улице Ульяновской в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 12 декабря 27-летний водитель автомобиля Mercedes двигался по улице Ульяновской. Проезжая вблизи дома 33, он наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате 65-летний мужчина с многочисленными травмами был доставлен в столичную больницу, где скончался.

После совершения аварии водитель попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-