Возле Лиды отец и сын разобрали часть железнодорожного полотна

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возле Лиды отец и сын разобрали часть неэксплуатируемой железной дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Добычей семейного дуэта стали несколько сотен метров железнодорожного пути. Ветка, которая не эксплуатировалась около десяти лет, вела к цехам бывшего лидского мясокомбината.

"Они демонтировали полотно, даже не маскируясь. На шум никто не обратил внимания: железная дорога проходила через промышленную зону и была скрыта за деревьями", - рассказали в милиции. Сотрудники отдела уголовного розыска Лидского РОВД установили, куда сбывались элементы железной дороги, а затем вышли и на лиц, причастных к краже.

Действиям 53-летнего отца и его 32-летнего сына дается правовая оценка.-0-