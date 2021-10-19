Врачи стабилизировали состояние новорожденного, оставленного гомельчанкой в выгребной яме

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Состояние новорожденного, которого 15 октября жительница Гомеля оставила в выгребной яме общественного туалета, стабилизировано. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист отдела организации медицинской помощи (по педиатрии) главного управления здравоохранения облисполкома Татьяна Великанова.

"Состояние новорожденного стабилизировано, по-прежнему оно оценивается как тяжелое. Ребенку оказывается вся необходимая помощь. Он переведен в реанимацию детской областной клинической больницы", - отметила Татьяна Великанова.

Как сообщалось, утром 15 октября в Гомеле на ул.Герцена в пункте заготовки вторичного сырья в общественном туалете обнаружили новорожденного мальчика. Сотрудник МЧС извлек ребенка из выгребной ямы. Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю жительницу Гомеля. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Предварительно установлено, что местная жительница самостоятельно родила ребенка в туалете и выбросила новорожденного в выгребную яму. В СК отметили, при изучении личности подозреваемой установлено, что она ведет асоциальный образ жизни, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 (покушение на убийство малолетнего) УК.-0-