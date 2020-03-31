ВС оставил без изменения оправдательный приговор гражданину Израиля по делу об убийстве

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд в апелляционном порядке в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело об убийстве бизнесмена, совершенном в 1993 году в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

"Оправдательный приговор Минского городского суда от 16 декабря 2019 года оставлен без изменения, а апелляционный протест - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

Фигурантом этого уголовного дела был гражданин Израиля. В декабре прошлого года Мингорсуд признал мужчину невиновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах из корысти, совершенном с особой жестокостью. Его оправдали за недоказанностью участия в совершении преступления.

Оправдательный приговор вступил в законную силу.

Тело бизнесмена с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в его квартире в 1993 году. В убийстве обвинили его знакомую, позже ее приговорили к лишению свободы. По версии обвинения, соучастником преступления был гражданин Израиля. В 2018 году мужчину экстрадировали в Беларусь и предъявили ему обвинение.-0-