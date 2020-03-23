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23 марта 2020, 12:57

Втюрин просил в долг у Горбачева $300 тыс. на строительство дома

Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин сегодня в суде рассказал, что просил у российского бизнесмена и своего бывшего сослуживца Виталия Горбачева деньги на строительство дома, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

До начала своего допроса Втюрин попросил провести в закрытом режиме судебное заседание, так как он будет зачитывать свои должностные обязанности. "Сосредоточьтесь на тех должных обязанностях, которые указаны у вас в обвинении", - ответил ему судья.

Втюрин рассказал, что однажды, примерно до 2014 года, в Минск приехал его бывший сослуживец Горбачев с еще одним их общим знакомым и Анатолием Маллиным. Тогда Горбачев рассказал, что занимается бизнесом, у него в белорусской столице есть коммерческие интересы, но сам в Минск ездить часто не сможет - его интересы будет представлять молодой и перспективный Маллин.

"Я попросил у Горбачева дать мне взаймы денег, которые были необходимы для постройки дома. На этот момент он не мог одолжить мне, но дал понять, что поможет в дальнейшем, когда появится такая возможность. Я просил дать взаймы около $300 тыс.", - рассказал Втюрин. Когда это именно произошло, он не помнит. По словам Втюрина, он знал, что Горбачев помогал сослуживцам: "одному общему знакомому дал очень крупную сумму на развитие бизнеса и пока не требует ее отдавать".

"Моя ошибка была в том, что мы детально не оговорили, в какой форме будет помощь, - отметил Втюрин. - Я полагал, что помощь будет в форме займа, как я об этом и просил".

Осенью 2017-го Казанцев в Минске передал Втюрину сверток. "Я понял, что это были деньги, не пересчитывал. Я так понимал, что это деньги от Горбачева в рамках его договоренности о денежной помощи в виде займа. Позднее дома я пересчитал деньги: сумма была около $9 тыс.", - поделился подробностями Втюрин. С его слов, он удивился сумме. Утверждает, что не помнит, обсуждал ли этот факт с Горбачевым.

Весной 2018-го, как рассказал Втюрин, Казанцев сообщил ему: его компании пришло письмо с приглашением на тендер от "Белтелекома". Обычно так не происходило. Казанцев до гендиректора, с его слов, дозвониться не мог. Втюрин позвонил главе "Белтелекома" Сиводедову, тот ответил, что просто нужны были компании для участия в конкурсе. Ответ Сиводедова Втюрин передал Казанцеву.

Горбачев сообщил, что в "Белтелекоме" будет проводиться конкурс на закупку. "И если он заработает на этом конкурсе, то поможет мне деньгами, как мы раньше с ним и обговаривали. Здесь я допустил ошибку, что не оговорил с Горбачевым конкретно, в какой форме будет эта помощь, я предполагал, что она будет в форме займа", - сказал Втюрин.

Летом 2018-го Втюрин был в Москве и предложил Горбачеву встретиться: "Понимая, что вскоре, возможно, Горбачев передаст мне какую-то сумму денег, а также то, что он очень редко приезжал в Минск, я попросил подписать его договор займа на сумму $150 тыс., что и было сделано".

В начале 2019-го Горбачев сказал Втюрину, что приедет в Минск, предложил встретиться. На встрече 14 февраля россиянин передал сверток Втюрину: там было свыше $34 тыс. При этом бывшие сослуживцы, со слов Втюрина, не прятались, так как он считал, что все законно.

Весной 2019-го Казанцев рассказал Втюрину, что конкурс "Белтелекома" проводится с нарушениями. Тот позвонил Сиводедову и передал эту информацию, попросил принять и выслушать Казанцева. Втюрин утверждает, что не давал указаний Сиводедову на заключение договоров.

Уже 21 апреля того же года Втюрин и Горбачев встретились в ресторане под Минском. Горбачев принес с собой пакет и сказал, что в нем примерно $150 тыс. "Я предложил подписать еще один договор займа - на $100 тыс., его я заранее подготовил и взял с собой", - сказал Втюрин. Горбачев подписал бумагу. Втюрин после выхода из ресторана сел в машину и поехал, вскоре его задержали.

Андрей Втюрин с сентября 2014-го по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как сообщалось, он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс.- от Казанцева и Горбачева. Кроме этого ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову. Свою вину он признает полностью.-0-

Фигурант "дела банкиров" Томченко утверждает, что не знал о передаче его денег ВтюринуФигурант "дела банкиров" Томченко утверждает, что не знал о передаче его денег Втюрину
Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

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