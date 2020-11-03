Второкурсника из Кобрина обвиняют в уничтожении государственного флага

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Кобрина, который поджег и разорвал государственный флаг. Такая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Молодой человек вечером 23 сентября возле брестского кинотеатра "Беларусь", чтобы продемонстрировать другим пренебрежительное отношение к государственным символам, зажигалкой пытался поджечь флаг. Сделать это у него не получилось, поэтому он смял и разорвал флаг на части.

"Решение отправиться в Брест для участия в несанкционированной акции принял после прочтения призыва к этому в Instagram у своего знакомого, с которым и поехал в областной центр. Государственный флаг приобрел у друга. Причину своего поступка назвать не может. Пояснил, что поддался влиянию толпы и знакомого. Свои действия рассматривает как необдуманные", - рассказали в прокуратуре.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. В прокуратуре посчитали предъявленное обвинение обоснованным. Молодого человека оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Кобринчанин ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. Он учится на втором курсе среднего специального учебного заведения.-0-