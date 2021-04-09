9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выданная Намибией Виктория Цуник, находившаяся в международном розыске, доставлена в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на международно-правовое управление Генеральной прокуратуры.

Приговором суда Железнодорожного района Витебска от 30 ноября 2006 года Виктория Цуник, 1961 года рождения, признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, за что осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

От исполнения приговора она уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года была объявлена в международный розыск. Фигурантка скрывалась от правосудия в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии.

Генеральная прокуратура Беларуси после установления местонахождения Цуник на территории области Замбези Республики Намибия предприняла все необходимые меры для ее экстрадиции в Беларусь. Ходатайство белорусской стороны было удовлетворено.

"Несмотря на сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода дополнительных материалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории нескольких иностранных государств, осужденная в сопровождении спецконвоя МВД Беларуси 30 марта 2021 года доставлена в Минск", - сообщили в Генпрокуратуре.

Сейчас Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении.

В надзорном ведомстве добавили, что благодаря координирующей роли Генеральной прокуратуры, эффективному международному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере, оперативности принятия решений достигнута одна из важнейших целей уголовного процесса - обеспечение неотвратимости ответственности за совершенное преступление.-0-