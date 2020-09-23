Вынесен приговор бывшему главному архитектору Минска Лучиновичу

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор бывшему главному архитектору города Павлу Лучиновичу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

За взяточничество суд назначил обвиняемому 1 год 5 месяцев лишения свободы. По амнистии он освобожден на один год. Кроме того, зачтен срок содержания под стражей. В итоге наказание считается отбытым.

Тем не менее Павел Лучинович на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома изобличили во взяточничестве сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Мужчину задержали в Минском районе в марте 2019 года после получения $4 тыс. от индивидуального предпринимателя взамен на благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений.-0-