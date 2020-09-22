Вынесен приговор по делу об убийстве двух новорожденных в Житковичском районе

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Доказана вина в убийстве двоих новорожденных в Житковичском районе. Прокуратура Гомельской области поддержала гособвинение по уголовному делу, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Обвиняемыми по делу проходили 37-летняя безработная жительница Житковичского района и ее 35-летний знакомый. "В закрытом разбирательстве в Гомельском областном суде установлено, что женщина в 2014 и 2015 годах склонила ранее неоднократно судимого за хищения мужчину, с которым совместно проживала, к убийству их двух новорожденных детей", - уточнили в службе информации.

Женщине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, ее сожителю - 23 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

"Содеянное поразило жестокостью. Среди способствовавших тому причин прокуратура назвала чрезмерное употребление обвиняемыми спиртного, нежелание контролировать свое поведение в быту. Это сформировало у них циничное и безразличное отношение к жизни человека", - подчеркнули в прокуратуре.

Чтобы защитить интересы других несовершеннолетних детей, проживавших с сельчанкой и ее сожителем, прокуратура Житковичского района предъявила в суд иск о лишении женщины родительских прав. Решением суда обвиняемая лишена родительских прав в отношении трех несовершеннолетних (2004, 2008 и 2012 годов рождения).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-