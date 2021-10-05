Выпил две бутылки водки и сел за руль: на пр.Любимова в Минске водитель врезался в столб

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Любимова нетрезвый водитель врезался в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"4 октября около 18.10 53-летний водитель автомобиля "Мицубиси" двигался по проспекту газеты "Звязда" со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова. При повороте мужчина не справился с управлением и врезался в столб. По счастливой случайности никто не пострадал", - рассказали в ГАИ.

Водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании в его организме выявлено 3,05 промилле алкоголя. Нарушитель пояснил, что накануне выпил две бутылки водки.

В отношении водителя составлены административные материалы, в том числе по ч.2 ст.18.15 КоАП, санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на три года и штраф размере 200 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию и обращается к гражданам: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.-0-