За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесах. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в 15.50 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Полоневичи Дзержинского района пенсионере. В этот же день спасатели выезжали в лес возле деревни Оземля Октябрьского района, где заблудились мужчина и женщина, а в завершении дня понадобилась помощь в поиске заблудившейся в лесу возле деревни Козловичи Барановичского района. Во всех этих случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники МВД и работники лесхозов. Все пропавшие найдены, в медицинской помощи они не нуждаются.

В 21.15 поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске потерявшегося ребенка в лесу вблизи деревни Свериново Столбцовского района. Восьмиклассник из Минска, испугавшись грозы на прогулке, около 17 часов убежал в лес и заблудился. Встревоженные родители сначала искали мальчика самостоятельно, а затем вызвали милицию и спасателей. В поисковой операции участвовали сотрудники МЧС, МВД, местные жители. Около 23 часов подросток самостоятельно вышел из леса, в медицинской помощи он не нуждался.

Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, теряются и дети. МЧС рекомендует, собираясь в лес, брать с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не следует забывать про заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.-0-