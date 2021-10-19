За надругательство над госфлагом задержан минчанин

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин за надругательство над госфлагом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"В конце сентября возле магазина на столичной ул.Ландера прохожий увидел в луже разорванный белорусский флаг и сообщил в милицию. Сыщики установили, что в тот день 29-летний неработающий местный житель выпивал с сожительницей и знакомым. Когда спиртное закончилось, компания направилась в ближайший магазин, - рассказали в МВД. - Выходя оттуда, мужчина снял со здания флаг, разорвал полотно на части, бросил в лужу и потоптался ногами. Свой поступок он объяснил большим количеством употребленного алкоголя".
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом Республики Беларусь. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.-0-