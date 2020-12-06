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06 декабря 2020, 19:40

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано более 300 граждан

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано более 300 граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня с 12.00 до 15.00 в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (пр.Партизанский, ул.Голубева, ул.Есенина и другие места). Приняты меры по пресечению подобных действий", - рассказали в ГУВД.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Следует отметить, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.

"Напоминаем, что санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста. Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции. Обращаем внимание, что мы продолжаем работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций. В течение истекшей недели было установлено более 80 таких лиц", - отметили правоохранители.

ГУВД Мингорисполкома в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях, совершаемых преступлениях и правонарушениях. "Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещенных в различных интернет-источниках и мессенджерах", - добавили в ведомстве.-0-

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