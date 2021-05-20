20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление в видеочате Президента задержан бобруйчанин. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 31-летнего жителя райцентра вышли оперативники могилевского облуправления ГУБОПиК. Мужчина в разговоре с собеседником по видеосвязи неоднократно умышленно оскорблял главу государства, - рассказали в МВД. - По словам задержанного, поводом для негативных высказываний стало недовольство собственным уровнем жизни. При этом для улучшения своего материального положения горожанин ничего не предпринимал: не имея источников дохода, он нигде не работал".

Следователи дали правовую оценку действиям бобруйчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление Президента Беларуси.

Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.-0-