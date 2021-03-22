За распространение протестных газет в Минском районе задержан админ деструктивного чата

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За распространение протестных газет и листовок задержан админ чата "Атолино". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 40-летнего жителя Минского района вышли сотрудники ГУБОПиК МВД в ходе мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Мужчину задержали днем 19 марта недалеко от столицы во время перевозки газет протестного толка и стикеров с незарегистрированной символикой. В автомобиле и гараже оперативники обнаружили более 15 тыс. экземпляров газет, свыше 12 тыс. стикеров и 4,5 тыс. оппозиционных листовок. Продукцию должны были распространить в Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях. В доме мужчины также были изъяты газеты, БЧБ-полотна и ноутбук", - рассказали в МВД.

Его самого доставили в Минское РУВД, где составили протоколы за нарушение законодательства о средствах массовой информации. Кроме того, нарушителю вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".

Материалы проверки в отношении задержанного будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки его действиям.

"Мужчина работает на частном предприятии по созданию рекламы, в прошлом - видеоинженер на телевидении, в 2020 году входил в штаб кандидата в президенты Виктора Бабарико, а также неоднократно участвовал в так называемых воскресных маршах в Минске", - добавили правоохранители.-0-