За смертельное ДТП в Новогрудском районе мастер ДРСУ приговорен к 2,5 года "химии"

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Новогрудского района вынес приговор по уголовному делу о служебной халатности, приведшей к смертельной аварии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Авария произошла 16 августа 2016 года. Около 7.00 на 32-м км трассы Кореличи - Валевка - Новоельня занесло грузовой Mercedes Atego, которым управлял 29-летний мужчина. Машина совершила аварийную остановку на обочине. Вскоре на этом же участке в занос сорвался Mercedes-Benz под управлением 43-летнего мужчины. Большегрузный автомобиль понесло в сторону первой машины, рядом с которой стоял ее водитель. Произошло столкновение, и 29-летний мужчина погиб.

На скамье подсудимых оказался мастер дорожного ремонтно-строительного управления, руководивший ремонтными работами на этом участке. Выяснилось, что на дорожное покрытие наносилась битумная эмульсия, поэтому проезжая часть была скользкой.

Мастер не обозначил должным образом опасный участок и не принял меры для обеспечения на нем безопасного движения. "Он также не оповестил руководство ДРСУ об имеющихся нарушениях, хотя имел возможность совершить эти действия надлежащим образом. А после вместе с бригадой подчиненных ему рабочих убыл с объекта строительства", - сообщили в суде.

Мужчина признан виновным в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия (ст.428 УК). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2,5 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в сфере строительства, сроком на 3 года.

Кроме того, судом с КПРСУП "Гроднооблдорстрой" в пользу двух потерпевших взыскана компенсация морального вреда по Br15 тыс. каждому.

В нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.303 УК), обвиняемый признан невиновным и оправдан за отсутствием в деянии состава преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-