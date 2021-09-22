За сутки в Беларуси найдены 6 заблудившихся в лесах, еще троих ищут

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси найдены шесть заблудившихся в лесах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, с 6.00 21 сентября до 6.00 22 сентября поступило семь сообщений о людях, пропавших в лесах семи районов Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Для поиска были задействованы 25 единиц техники и 79 человек, в том числе от МЧС 13 единиц техники и 38 работников. Удалось найти шесть человек, из них четырех обнаружили спасатели.

Не найдены три человека в Октябрьском районе Гомельской области, Свислочском районе Гродненской области и Чаусском районе Могилевской области. Их поиски продолжаются.-0-