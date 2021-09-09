За участие в массовых беспорядках в Жлобине задержали судимого насильника

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За участие в массовых беспорядках в Жлобине задержан мужчина, который был неоднократно судим, в том числе за изнасилование. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Оперативники гомельского управления ГУБОПиК задержали 46-летнего жителя райцентра, который вместе с другими участниками протеста применял насилие к правоохранителям, бросал камни, бутылки и другие предметы в служебные автомобили.

Следователи признали мужчину подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за насилие в отношении сотрудников ОВД и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

"Фигурант нигде не работает, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе в особо крупных размерах. В 1999 году мужчину судили за изнасилование несовершеннолетней и приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима", - уточнила Ольга Чемоданова.

Пресс-секретарь добавила, работа по установлению участников массовых беспорядков, которые были в августе прошлого года, продолжается.-0-