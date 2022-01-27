За угрозы и оскорбления правоохранителей мужчину в Гродно приговорили к 4 годам лишения свободы

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За угрозы насилием и оскорбления в адрес правоохранителей суд в Гродно приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины.

В ноябре-декабре 2020 года он, находясь на территории Российской Федерации, со своего мобильного телефона в одном из деструктивных Telegram-каналов оставил оскорбительные комментарии в адрес нескольких десятков человек, в основном представителей правоохранительного блока. Среди них, в частности, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь, помощник прокурора Фрунзенского района Минска, помощник прокурора Бреста, судья суда Фрунзенского района Минска, супруга помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области.

Там же мужчина высказывал угрозы применить насилие в отношении некоторых правоохранителей.

Он признан виновным в совершении сразу нескольких преступлений. По совокупности фигурант приговорен к 4 годам лишения свободы. Кроме того, с него в пользу потерпевших взыскано материальное возмещение морального вреда в сумме Br29,5 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-