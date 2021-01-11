За выходные в Беларуси под колесами авто 6 человек погибли, 30 - травмированы

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 7 по 10 января произошло 30 ДТП, в которых 6 человек погибли, 30 - травмированы, в том числе двое несовершеннолетних. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлено 219 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Не имели права управления транспортным средством 716 водителей.

"Завершились зимние каникулы у школьников. Юные пешеходы снова вышли на улицы, а это значит, что водителям нужно повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах. Родителям важно повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части. Даже на зеленый сигнал светофора, а особенно на нерегулируемом пешеходном переходе: остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и остановились, начать переход проезжей части. Дойдя до середины, снова убедиться, что автомобили остановились и вас пропускают", - рассказали в МВД.

Во дворах, перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо выглянуть из-за предметов, ограничивающих видимость, и убедиться, что нет движущихся машин. "Если вы видите, что посторонний вам ребенок неуверен и не может сам перейти дорогу, помогите ему. И помните, что только от вас зависит, какую модель поведения на дороге выберет ваш ребенок. Будьте примером правильного и безопасного участия в дорожном движении", - отметили в ведомстве.

В непростых погодных условиях водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, увеличить дистанцию. "С особой осторожностью следует двигаться во дворах, по мостам, эстакадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных переходов. Не совершать резких торможений и маневров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Начинать движение, только тщательно очистив стекла автомобиля (особенно лобовое) от обледенения и запотевания после стоянки. Во время осадков включать ближний свет фар. Обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле", - добавили в МВД.-0-