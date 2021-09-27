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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные в Минске зарегистрировано 129 ДТП, в которых четыре человека погибли, шестеро получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За нетрезвое вождение задержаны 22 человека, 222 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ выявили 78 случаев, когда бесправники были за рулем. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 139 водителей.
ПДД нарушили 364 пешехода, 28 при этом были пьяны.
Госавтоинспекция призывает всех неукоснительно соблюдать ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах. "Напоминаем, что до 3 октября в Минске продолжается республиканская профилактическая акция "Пешеход", - добавили в ГАИ.-0-