15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За вымогательство денег задержан девятиклассник из Солигорска, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Правоохранители выявили 14-летнего жителя Солигорска, который требовал у знакомого сверстника деньги под угрозой насилия. Запугивания поступали с августа прошлого года до февраля в телефонных разговорах и виртуальной переписке. Суммы варьировались от Br3 до Br60. После задержания школьник не смог объяснить, зачем он вымогал деньги, сказал лишь, что за дело. При этом никаких долгов у потерпевшего перед ним не было", - пояснили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям парня и возбудили уголовное дело за вымогательство. Примечательно, что в декабре прошлого года за аналогичное преступление фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы, правда, с отсрочкой исполнения вердикта на такой же срок.

Также подозреваемый неоднократно совершал административные правонарушения (избивал школьников, распивал спиртное, носил с собой нож), а в августе во время массовых беспорядков повредил автомобиль замначальника РОВД, бросив петарду. Известно, что задержанный воспитывается в неполной многодетной семье, является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки фанатов ФК "Шахтер" (Y.B.P - yellow-black-pride) и участвует в зарницах.-0-