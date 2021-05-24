24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За вымогательство несуществующих долгов задержаны четыре жителя Орши. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Орше сотрудники витебского управления ГУБОПиК при поддержке ОМОНа задержали четырех местных жителей в возрасте от 46 до 48 лет, которые под угрозой насилия требовали у 35-летнего мужчины деньги. Шантажисты запугивали заявителя расправой, в том числе с его родными, а также намеревались отобрать автомобиль. Один из вымогателей оказался знакомым потерпевшего. Именно с его угроз в начале мая начался шантаж. Сначала якобы за оказанную услугу в выбивании долга, а затем за помощь в поиске людей для благоустройства кладбищ. В обоих случаях договоренности оказались невыполненными, а у "заказчика" стали беспричинно требовать $1400", - говорится в сообщении.

Мужчина сначала скрывался от "коллекторов", а затем обратился в милицию. В результате проведения оперативных мероприятий всех обидчиков задержали. Во время передачи "долга" они шутили по поводу того, что их могут поймать правоохранители.

Следователи дали правовую оценку действиям оршанцев и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Фигуранты ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.-0-