За взятку в 15 тыс. евро задержан гендиректор "Белтелекома"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор РУП "Белтелеком" задержан за взятку в 15 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в КГБ.
"В рамках следствия по уголовному делу по ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро, а также взяткодатель - гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении КГБ.
В ходе следственных действий по месту жительства Сергея Сиводедова также обнаружено и изъято $470 тыс., полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих ему квартиры в Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.
По информации КГБ, обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.102 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2334 BYN
|3.215 BYN
|3.24 BYN