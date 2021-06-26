Заблудившегося на болоте в Браславском районе пенсионера нашли живым спустя 12 дней

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли заблудившегося на болоте в Браславском районе пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС 25 июня поступило сообщение, что в районе деревни Заверье из лесного массива слышны крики заблудившегося в лесу человека. К месту вызова были незамедлительно направлены спасатели. "Местность болотистая, идти приходилось по колено в воде, а местами и по пояс. Где-то через километр на земле мы увидели мужчину. Он стонал, его тело было очень сильно искусано насекомыми, - рассказали спасатели. - Мы переложили его на носилки и пошли обратно. Возле машины дали ему воды. Спустя пару минут приехала скорая помощь. Мужчину сразу же госпитализировали в больницу".

Как стало известно позже, 22 июня о пропаже мужчины 1957 года рождения в милицию заявила женщина, проживающая в соседней деревне. Она рассказала, что не видела мужчину с 14 июня. Его начали искать работники милиции и спасатели.

Пенсионер имел инвалидность по зрению и проживал один. Как рассказал сам пострадавший, он вышел к автолавке за продуктами и заблудился.-0-